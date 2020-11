Kop-staartbotsing op A65 bij Vught

Het knetterde niet tijdens lijsttrek­kers­de­bat in vrijwel lege Speeldoos Vught

11 november VUGHT - Er klonk geen gejoel, applaus of feedback vanuit het publiek. Vanwege corona vond het Vughtse lijsttrekkersdebat dinsdagavond plaats in een zowat leeg Theater de Speeldoos. Het was onwerkelijk en de avond verliep tam.