Korenfestival Noorder Diva’s als opmaat voor méér

Ze zijn om door een ringetje te halen. De Noorder Diva’s zien er onberispelijk uit. ,,Het oog wil óók wat. We hebben diverse outfits, afhankelijk van de (weers)omstandigheden. Zo dragen we het zomerse wit en het winterse zwart, maar altijd mét een oranje element”, vertelt Tonnie Portier (69). Ze is dirigent-coupeur van het Bossche smartlappenkoor. ,,Normaal ontwerp ik de kleding. Meerdere koorleden helpen me met naaien.”

Geen man aan te pas

Een van hen is Carla de Vet (64). ,,We zijn een gezellige hechte groep van 28 vrouwen. In principe lossen we alles zelf op. Behalve de techniek; daarvoor ‘huren’ we telkens twee mannen in. Los van het supporteren komt er verder geen man aan te pas”, vult De Vet aan.

Jongste

De gemiddelde leeftijd ligt eind vijftig. De bekende Bossche zangeres Amanda Köhler is met haar 31 jaar onbetwistbaar de jongste van de bups. ,,Toeval bestaat niet. Twee jaar terug was ik met mijn moeder (Gerry Verheugt, red) op vakantie in Salou. Ineens zagen we enkele bekende gezichten, Carla en haar man om precies te zijn. Terug in Nederland besloot mijn moeder een Diva te worden. Doordat ik haar geregeld vergezelde, heb ik op den duur haar voorbeeld gevolgd’’, memoreert Köhler.

Wekelijkse repetitie

De Diva’s repeteren elke donderdag in BBS Haren Donk en Reit, terwijl café Tijl Uilenspiegel eveneens als een soort thuishonk fungeert. Portier weer: ,,Ons repertoire is gevarieerd. Veel vlotte nummers, maar ook ouderwetse evergreens.”

Korenfestival

Bij het aanstaande korenfestival, dat in samenwerking met winkeliersvereniging Helftheuvelpassage tot stand wordt gebracht, zullen De Noorder Diva’s uiteraard optreden. Evenals de koren die zijn uitgenodigd: ZingMaarLekkerMee, Enjoy, Deuterse Mix (allemaal Den Bosch), Switch (Nieuwkuijk), ’t Anker (Alphen), Trug in de Tèd (Beneden-Leeuwen), Meepesaant (Tilburg) en Gère Weg (Kerkdriel).

Grote happening moet nog komen