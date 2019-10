Korte clash tussen VVD en De Bossche Groenen: ’Consequent en betrouwbaar zijn’

Geers reageerde maandagavond tijdens de vergadering van de commissie bestuur in Den Bosch in het kielzog van Esther de Ruiter van GroenLinks . De laatste reageerde op Hendrickx omdat De Bossche Groenen in 2016 vóór een nieuwe parkeergarage in het Tolbrugkwartier stemde en daar nu tegen is. Vervolgens verklaarde Hendrickx ook dat ze vóór lastenverzwaring voor de burger is, maar een maand geleden tégen het verhogen van de parkeertarieven stemde.