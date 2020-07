Korte en besloten HONI-Herdenking oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië in Den Bosch

Windmolen­dis­cus­sie Rosmalens en Osse polder ‘zoals afgespro­ken’, grote aantallen komen na de zomer op tafel

28 juli DEN BOSCH - Tegenstanders van een grootschalig windmolenpark in de Rosmalense, Nulandse en Osse polders stellen dat de onrust in de gemeenteraad van Den Bosch groot is. De politiek wist dat het voorstel er aan zat te komen, omdat dit ook met hen zo was afgesproken. De oppositie heeft na een uitgebreid feitenrelaas van het college van B en W nog slechts één vraag: waarom heeft de wethouder gezwegen over het aantal molens?