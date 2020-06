Korte wapenstok en pepperspray in ere herstellen, burgemeester Mikkers van Den Bosch kritisch op minister

Hotel Jo van den Bosch dicht: ‘Ik heb een flink potje gehuild’

10 juni DEN BOSCH - Sanne Wallis de Vries sliep er. Net als Sylvia Kristel, Anna Drijver, Wilfried de Jong en de band Racoon. Na optredens in de Verkadefabriek of Willem Twee Poppodium logeerden ze even verderop in Hotel Jo van den Bosch. Dat kan niet meer. Want de eigenaren Joop en Miranda van den Bosch hebben alle 15 kamers veranderd in studio’s. Hotelgasten hebben plaatsgemaakt voor kamerhuurders. ,,Er zijn mensen die schrikken als ze horen dat we zijn gestopt met het hotel.’’