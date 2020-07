Koud zullen ze het in het nieuwe gemeenschapshuis van Cromvoirt niet meer krijgen: ‘Het kon echt niet meer’

CROMVOIRT - Bridgers, volksdansers, handwerkers. Ze kunnen uiterlijk in oktober weer terugkeren in hun vertrouwde gemeenschapshuis in Cromvoirt. Mét werkende kachels, een nieuwe keuken en centrale bar. Ook met mindervaliden is rekening gehouden.

In mei van dit jaar ging Battle Axe dicht voor een grootscheepse verbouwing. En dat was hard nodig, zegt Jan van Empel, voorzitter van de Stichting Battle Axe. ,,In 1984 werd het gemeenschapshuis voor het laatst grondig aangepakt. Daarna is alleen het hoogstnodige onderhoud gepleegd.’'

Opbouwfase

Volgens van Empel verkeert de verbouwing momenteel nog in de opbouwfase. Wie rond het witte gebouw aan de Sint Lambertusstraat loopt, kan ook moeilijk tot een andere conclusie komen. Geen enkele ruimte is gebruiksklaar, het pand staat nog volop in de steigers en werklui lopen in en uit. Toch is Van Empel optimistisch dat de opleverdatum, eind september en anders begin oktober, wordt gehaald. ,,Het gaat hard nu. De elektriciens zijn bezig met het leggen van nieuwe leidingen. Binnenkort kunnen op de begane grond de plafonds erin en wordt er begonnen met afwerken en inrichten.’’

Quote In 1984 werd het gemeen­schaps­huis voor het laatst grondig aangepakt. Daarna is alleen het hoogstnodi­ge onderhoud gepleegd Jan van Empel , Voorzitter van Stichting Battle Axe

Belangrijkste wapenfeiten in de verbouwing van de Batlle Axe, dat tot 1970 als basisschool diende, zijn een betere isolatie van het gebouw en een compleet nieuwe verwarming. Vooral dat laatste was een grote bron van ergernis, volgens Van Empel. ,,Gebruikers kregen de tent niet warm, dat kon echt niet meer.’'

Mindervaliden

Verder worden voorbereidingen getroffen voor een liftschacht. Die gaat er tijdens de huidige verbouwing niet komen, maar Van Empel hoopt dat er in de toekomst ergens een potje gevonden wordt om die klus alsnog te realiseren. ,,Voor mindervaliden blijft de bovenverdieping onbereikbaar omdat er alleen een vaste trap is. Wel komen er op de begane grond veel betere voorzieningen zoals een apart invalidentoilet en drempelloze ingangen.’' Verder krijgt de Battle Axe een nieuwe keuken en worden twee aparte bars samengevoegd tot één centrale bar.

Quote Gebruikers kregen de tent niet warm, dat kon echt niet meer Jan van Empel

De Battle Axe, waar ook de jeugd van Cromvoirt in de weekenden onderdak vindt, wordt zo’n 180 dagen per jaar gebruikt. Het gemeenschapshuis heeft dan ook een belangrijke functie binnen het dorp, zegt Van Empel. ,,We ontvangen naast individuele gebruikers wekelijks veel vaste groepen zoals een bridgeclub, een volksdansgroep en een handwerkclub. Senioren drinken iedere week samen koffie en leggen dan een kaartje. En de vrijwilligers van de Buurtbus vergaderen hier.’'

7,5 ton

De verbouwing van de Battle Axe kost 7,5 ton. Het bedrag wordt volledig gedekt door de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte. Van Empel benadrukt nog maar eens dat de tarieven na de verbouwing niet omhoog gaan. ,,Een betaalbare Battle Axe is essentieel. Het gemeenschapshuis heeft een belangrijke sociale functie in Cromvoirt, want de leefbaarheid in kleine dorpen staat onder druk. Doordat we alleen werken met vrijwilligers, kunnen we de vaste kosten laag houden. Nieuwe gebruikers zijn uiteraard van harte welkom.’’