KPJ Vinkel heeft nog negen fanatiekelingen over: ‘De link naar de kerk wordt steeds minder’

VINKEL - Het is vaste prik voor Marc van de Ven: op zondagochtend speelt hij zijn wekelijkse potje handbal met de Katholiek Plattelands Jongeren (KPJ) Vinkel. Er is alleen een probleem: de ooit zo florerende vereniging met meer dan honderd leden telt vandaag de dag nog slechts negen fanatiekelingen. Samen vormen ze het eerste en enige team. ,,We zijn heel trots op ons clubje, maar krijgen er geen nieuwe leden meer bij", zegt de 46-jarige Van de Ven.

KPJ's vormden in de jaren 60 en 70 het kloppende hart van bijna elk dorp. De verenigingen organiseerden zeskampen, bouwden menselijke torens, haalden het oud-papier op en de jongens gingen er handballen. Het waren jongens die veelal werkzaam waren in de agrarische sector. Op je dertigste was je destijds gedwongen de club te verlaten vanwege de gezondheid en blessuregevoeligheid.

Die regel geldt niet meer. En dat is maar goed ook, meent Van de Ven. Was dat wel het geval, dan bestond KPJ Vinkel niet meer. Eén speler is 25. De rest is de leeftijdsgrens van dertig gepasseerd. Van de Ven: ,,We vinden het nog veel te gezellig en leuk met elkaar. Dat is de reden dat we nog bestaan.”

Met zijn teamgenoten neemt Van de Ven het in de buitencompetitie op tegen verenigingen uit onder meer Nuland, Geffen, Lith, Berghem, Megen en Boxtel. In tegenstelling tot Vinkel is het niet bij alle verengingen zo somber gesteld. Waar Vinkel slechts 9 leden telt, heeft KPJ Geffen nog 110 leden. Ruim 75 procent handbalt. De overige 25 procent zit in verschillende activiteitencommies. Ook in Berghem is de plaatselijke KPJ een vereniging met een groot ledenbestand.

Quote We vinden het nog veel te gezellig en leuk met elkaar. Dat is de reden dat we nog bestaan Marc van de Ven (46)

Jubileum

,,Berghem en Geffen zijn sowieso grotere kernen dan Vinkel", zegt Ronny Langens (38) namens KPJ Geffen, die dit jaar haar 95-jarige jubileum viert. ,,Wij hebben de jeugdcompetitie lang op peil kunnen houden, waardoor we langer op de aanwas van de jeugd hebben kunnen teren. Daarnaast hebben we altijd een rol gespeeld bij de zeskamp en de pronkzitting. Zo blijf je onder de aandacht in het dorp."

De katholieke jongeren van vroeger zijn nauwelijks nog te vinden bij de onderlinge wedstrijden op zondagochtend. Ook staan er geen schreeuwende ouders langs de lijn. Van de Ven en Langens schatten dat de gemiddeld leeftijd van de spelers tussen de 40 en 45 jaar ligt. Maar het is niet zo dat de leden nog allemaal verbonden zijn aan de kerk, getuige ook het aanvangstijdstip van 10 uur op zondagochtend.

,,Wij verloochenen onze naam niet en zijn trots op wat de KPJ heeft gedaan, maar het gros van de huidige leden heeft de kerk nog nooit van binnen gezien", zegt Van de Ven. ,,Ook tijdens onze wedstrijden wordt er weleens gevloekt." En Langens: ,,De naam KPJ zou voor mensen geen belemmering moeten zijn om lid te worden. De link naar de kerk wordt steeds minder.”

Onverminderd groot

Wel of niet verbonden aan de kerk. Het plezier dat de mannen aan hun wekelijkse potje handbal beleven is onverminderd groot. Wel heeft Van de Ven het idee dat hij met zijn acht clubgenoten tot de laatste der Mohikanen behoort. ,,We doen er alles aan om het tij te keren, maar dat is niet eenvoudig", zegt hij.

Toch is het ook voor andere clubs van belang dat kleine verenigingen als KPJ Vinkel en Boxtel blijven bestaan, merkt Langens op. Wanneer clubs verdwijnen, dreigt ook de competitie uit elkaar te vallen, weet hij. ,,Dat zou eeuwig zonde zijn. De wedstrijden zijn echt een uitje voor ons. Bovendien ken je elkaar na al die jaren door en door."