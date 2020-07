‘Kraakhelder rapport’ over man (58) die volgens OM zijn moeder (83) vermoordde

DEN BOSCH - Mogelijk speelt een psychische stoornis een rol bij de Bredanaar (58) die dinsdag terecht stond voor het vermoorden van zijn moeder (83) bijna een half jaar geleden in haar Rosmalense woning. Net als in mei ging het om een zitting waarbij niet inhoudelijk werd ingegaan op de zaak.

Vorige keer waren er nog geen resultaten bekend van een onderzoek van een psychiater en een psycholoog die met de verdachte hebben gesproken.

Kans op herhaling

Advocaat Jan Frederik Schnitzler zei destijds dat hij afhankelijk van de rapportage zou bepalen of een neurologisch onderzoek nodig is. Schnitzler ontbrak dinsdag. De verdachte liet zich terzijde staan door advocaat Wendy Alberts. Zij vertelde geen bijzonderheden over het rapport waarin normaal gesproken een beeld wordt Mgegeven van de verdachte, de kans op herhaling en de benodigde behandeling.

Volgens officier van justitie Stijn Revis gaat het om een ‘kraakhelder’ rapport en is het niet nodig om degene die het rapport heeft geschreven een toelichting te laten geven als de zaak op 27 augustus inhoudelijk aan bod komt. Dan zal de officier zijn strafeis bekend maken.

Camera-opnamen

De advocaat zei voor die tijd camera-opnamen te willen zien die zijn gemaakt. Zij doelde waarschijnlijk op opnamen van bewakingscamera’s van het appartementencomplex De Gele Hoef aan de Rosmalense Mazairaclaan waar de vrouw om het leven werd gebracht.

De verdachte sprak tijdens de rechtszaak via een videoverbinding vanuit het Huis van Bewaring in Grave tegen de de rechters in Den Bosch. ,,Ik hoop er volgende keer live bij te zijn’’, zei hij.

Mes bij zich

Advocaat Schnitzler zei na afloop van de vorige zitting dat de man niet precies weet wat er in de woning is gebeurd. Hij had het idee dat ‘een man op hem af was gekomen’. Maar dat zou ook zijn moeder kunnen zijn geweest. Bij de aanhouding had hij een mes bij zich.