Krakers trekken in leegstaande pastorie van JBZ in Den Bosch

DEN BOSCH - Zo’n vijf krakers hebben zaterdag hun intrek genomen in een voormalige pastorie aan de Vlijmenseweg in Den Bosch. De groep belde zelf de politie om die in te lichten, waarna een aantal agenten en een Officier van Dienst poolshoogte kwamen nemen.

Tussen de krakersgroep en de gemeente is inmiddels overleg geweest over de veiligheid van het pand. De Officier van Dienst van de politie is binnen geweest en een beveiliger van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is op de hoogte gesteld. Het JBZ is eigenaar van het pand.

Via een bericht op Instagram leggen de krakers uit waarom ze het pand hebben betrokken: ,,Dit pand is sinds 2005 in beheer van de overheid maar staat sinds vier jaar leeg. Wij gaan dit pand gebruiken om te wonen en kleinschalige activiteiten te ontwikkelen.” En verderop in de tekst: ,,Wij willen samenwerken met de gemeente, scholen en bewoners van Den Bosch om dit prachtige terrein te benutten. [...] Laten we samen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!”

Plannen voor kantoren

Het gebouw is een voormalige pastorie. In 2018 had het JBZ plannen om het gebouw - dat toen al jaren leegstond - te verbouwen tot kantoren en vergaderruimten. De pastorie is al veel langer eigendom van het JBZ en werd in het verleden onder meer gebruikt voor piketdiensten. De gebouw hoorde oorspronkelijk bij de Annakerk die in 1937 in gebruik werd genomen.

Een aantal agenten kwamen poolshoogte nemen.