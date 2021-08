Krankzinnigen gilden en krijsten maar de trein bleef tot Auschwitz gesloten

DEN BOSCH/VUGHT - Mensen met een psychische aandoening die tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleven in het gesticht Voorburg in Vught en bij Reinier van Arkel in Den Bosch kregen het flink voor de kiezen. ‘Er zijn binnen Reinier van Arkel en Voorburg negen oorlogsslachtoffers te betreuren’.