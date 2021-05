Kransleggingen en toespraken voor Nationale Dodenherdenking: 4 mei staat weer in het teken van persoonlijk herdenken

DEN BOSCH/VUGHT - Videostreams en (lokale)televisie-uitzendingen van kransleggingen en herdenkingen. Toespraken van burgemeesters over ‘onze’ oorlogsslachtoffers via YouTube, FaceBook of de eigen site. De Nationale Dodenherdenking in Den Bosch, Vught en de Bommelerwaard krijgt vanwege het virus ook in 2021 net zoals vorig jaar een min of meer persoonlijk karakter.

De gemeenten vragen de inwoners om op 4 mei vooral thuis te blijven of als dat niet goed voelt vooral niet in groepen samen te komen. Individueel of met enkele mensen bij één van de monumenten met een bloemetje of krans of in gedachten een persoonlijk eerbetoon te houden kan eventueel. ,,U bepaalt zelf het tijdstip. Geef elkaar de tijd en de ruimte”, aldus de gemeente Den Bosch.

Burgemeester Jack Mikkers of kinderburgemeester Jop van Peufflik of één van de Bossche 4 mei-comités leggen dinsdag in klein gezelschap kransen bij de zeven herdenkingsmonumenten in Nuland, Vinkel, Kruisstraat, Rosmalen, Empel, Engelen en Den Bosch. Mikkers is dinsdag ook te zien en te horen in een speciale televisie-uitzending die vanaf 19.00 uur bij de lokale omroep DTV wordt uitgezonden. In het programma is er veel aandacht voor de militaire- en burgerslachtoffers uit Den Bosch en de slachtoffers van vervolging.

Honderden bloemen

De herdenking bij Nationaal Monument Kamp Vught is net als vorig jaar vanaf 18.00 uur geregeld bij Omroep Brabant te zien. In de televisie-uitzending ongetwijfeld beelden van de honderden rode, witte en blauwe bloemen die namens vooral Vughtse inwoners bij het crematorium van het voormalige concentratiekamp worden gelegd. Er waren deze week ruim 300 bloemen besteld. Verder onder meer interviews met de 100-jarige Marie Verbraeken die tijdens de oorlog enkele maanden in ‘Kamp Vught’ zat en herinneringen van acteur, schrijver Joost Prinsen die in Vught geboren is. ‘Jeugd-dorpsdichters’ Rosalie Beijerink en Pleun Fieten dragen op beeld hun gedicht ‘Elk jaar zijn we even stil’ voor.

De andere herdenkingen in Vught zijn zonder publiek. De gemeente vraagt de inwoners om niet te komen bij alle kransleggingen door de dag heen. Om 18.15 uur bespeelt beiaardier Peter Bremer het carillon in de Lambertustoren. In de avond zijn er onder meer herdenkingsmomenten bij het station, bij het monument op de fusilladeplaats in Vught en op de hoek van de Torenstraat - Kastanjelaan in Helvoirt.

Toespraak in Maasdriel

Burgemeester en wethouders van Maasdriel leggen dinsdag afzonderlijk van elkaar bloemstukken bij alle oorlogsmonumenten in hun gemeente. Daarbij wordt burgemeester Van Kooten of één van de wethouders op sommige plekken vergezeld door iemand van het 4 en 5 mei comité. Dinsdagavond houdt de burgemeester een ‘4 mei toespraak’ die online te bekijken is.

Ook Zaltbommel gaat 4 mei digitaal. De toespraak van burgemeester Pieter van Maaren bij de begraafplaats in Gameren is dinsdagavond via de digitale kanalen te beluisteren. Het 4 mei comité van Zaltbommel heeft ook nog een video gemaakt. Van Maaren legt dinsdag met zijn vrouw en per dorp twee jongeren kransen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en mensen die zijn omgekomen bij vredesmissies bij begraafplaatsen en herdenkingsplekken in de gemeente.

Den Bosch legt nieuwe struikelstenen voor Joodse slachtoffers Deze dagen zijn en worden er op 16 plekken in de Bossche binnenstad 47 nieuwe zogenaamde struikelstenen gelegd. Elke steen herdenkt een Joodse inwoner uit Den Bosch die tijdens de Duitse bezetting werd weggevoerd en vermoord is in één van de vernietigingskampen. Er liggen vanaf 4 mei bijvoorbeeld vijf struikelstenen in het Tweede Korenstraatje. Daar woonde begin jaren ‘40 het echtpaar Levie Velleman en Betsy Wertheim met hun kinderen Cato, Abraham Levie en Wolf. In februari 1942 werd vader Levie opgepakt in een café dat toen voor Joden verboden terrein was. Hij is toen voor straf naar kamp Mauthausen gebracht en daar vermoord. Een jaar later is de rest van het gezin opgeroepen en na een verblijf in kamp Vught en Westerbork in vernietigingskamp Sobibór om het leven gebracht. Er liggen in de stad inmiddels 129 struikelstenen op 41 plekken. Het is de bedoeling dat er in 2024 struikelstenen liggen voor alle 293 in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse slachtoffers uit Den Bosch. Volledig scherm Vader Levie Velleman en moeder Betsie Velleman met dochter Cato uit Den Bosch werden in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers vermoord. © gemeente Den Bosch