Krappe Bossche kantorenmarkt krijgt er duizenden vierkante meters bij

DEN BOSCH - Het tekort aan kantoorruimte in en rond de Bossche binnenstad wordt iets kleiner. Aan de Magistratenlaan is de bouw van Belvédère II begonnen. Dat betekent ruim negenduizend vierkante meters extra in het Paleiskwartier.

De duizenden vierkante meters zijn een welkome toevoeging, want Bossche ondernemers werden in maart geconfronteerd met een schaarste aan kantoorruimte in en rond de binnenstad. In het stadscentrum was tweeduizend vierkante meter beschikbaar en in het Paleiskwartier maar de helft daarvan.

Maar ondernemers krijgen dus wat ademruimte met de komst van Belvédère II dat eind 2021 klaar moet zijn. ,,We hebben nog niks verhuurd, maar we zijn in gesprek met verschillende partijen. We hebben er vertrouwen in dat het grootste deel verhuurd is wanneer het opgeleverd wordt", zegt Willem van der Made, directeur van Paleiskwartier BV.

Vraagtekens

Het is wel zo dat er wat vraagtekens zijn door de coronacrisis. Hoe moeten kantoorpanden ingericht worden in de toekomst? En gaan veel werknemers niet thuiswerken? Vragen waar Van der Made ook niet direct een antwoord op heeft, maar zorgen maakt hij zich niet voor wat betreft Belvédère II. ,,Misschien dat er in de toekomst een nieuwe indeling van kantoorruimtes komt, maar met een nieuw gebouw is juist meer mogelijk dan met een oud gebouw.”

Belvédère II is het laatste kantoorpand dat gebouwd wordt © Paleiskwartier BV

Laatste kantoorpand

De bouw van Belvédère II is een historisch moment, want het is het laatste kantoorpand dat op de planning staat voor het Paleiskwartier. Van der Made was in 1990 als directeur Stadsontwikkeling van de gemeente Den Bosch betrokken bij de eerste plannen voor het gebied en zag het uitgroeien tot een populaire locatie. ,,We hebben 170.000 vierkante meter aan kantoorruimte gerealiseerd. Nu werken er zo'n zesduizend mensen in het Paleiskwartier. En uit een onderzoek van enkele jaren geleden blijkt Paleiskwartier de populairste locatie buiten de Randstad te zijn. Niet gek want je zit aan het station, vlakbij de binnenstad en de snelweg is ook in de buurt.”

‘Genoeg te doen’

Ondertussen is ook de bouw van het Tribute by Marriott-hotel gestart wat volgens Van der Made ook een impuls kan zijn voor het gebied. ,,Verder staan er nog vierhonderd woningen op de planning. We kunnen nog genoeg doen.”