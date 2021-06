Krijgen Vughtenaren nu eindelijk meer te zeggen over hun woonomgeving, zoals al jaren wordt beloofd?

VUGHT - Of het nu gaat over de ombouw van de N65 of het spoor, de kap van een monumentale boom of realisatie van een nieuwe beweegzaal of winkelcentrum, ze hebben één ding gemeen; veel Vughtenaren vinden er iets van én willen dat met die mening iets wordt gedaan. Het nieuwe ‘participatiebeleid’ moet hier invulling aan geven.

In Vught wonen veel kritische en mondige burgers die vinden dat ze de afgelopen jaren onvoldoende zijn meegenomen bij grote ontwikkelingen in hun woongemeente. ‘Vught luistert pas als we voor de rechtbank staan’, is een veelgehoorde kreet. Zo werd onder andere de kap van de befaamde ‘Maurickbeuk’ voorkomen en slingert de Boxtelseweg inmiddels keurig om de oude reus heen.

VughtParticipeert

Een groep Vughtenaren was het zelfs zo zat dat ze de vereniging VughtParticipeert (VP) oprichtte. Met het vernieuwde beleid wil de gemeente tegemoet komen aan de wens van inwoners om meer inspraak te hebben. ,,En de gemeenteraad wordt betrokken bij de wijze waarop deze participatie plaatsvindt”, geeft wethouder Fons Potters aan. ,,Plannen waarvoor eerst de mate van participatie volledig bij het college lag, gaan nu langs de raad.”

Hoe dit meedenken over grote plannen - in een vroeg stadium - er precies uit gaat zien, is volgens hem een ontdekkingsreis. ,,Er zijn wel 103 mogelijkheden voor participatie. Bijvoorbeeld door middel van een burgerpanel. Er komt sowieso een digitaal platform zoals bijvoorbeeld de gemeente Breda heeft. Het moet in ieder geval allemaal opener en transparanter worden. Dat betekent niet dat straks iedereen tevreden is maar we hopen wel dat er een positiever beeld ontstaat van het Vughtse gemeentebestuur. Al werkenderwijs kijken we hoe het gaat.”

Knelpunten in het verkeer

De ‘mobiliteitsvisie’ wordt de pilot. ,,Iedereen vindt wel iets van verkeer”, reageert wethouder Mark du Maine. ,,We brengen mensen bij elkaar, gaan het gesprek aan en halen zoveel mogelijk meningen op. Waar liggen de knelpunten in het verkeer? In de eigen straten? Onze inwoners zijn de ervaringsdeskundigen.”

Vught kiest voor ‘snel-kook-participatie’. In een week tijd worden alle wensen en ideeën opgehaald. ,,Die worden daarna verwerkt, doorgerekend en teruggekoppeld. In anderhalf jaar tijd hebben we vier van dit soort weken. Je moet het zien als een soort trechter die uiteindelijk moet leiden tot de uitvoering van breed gedragen acties en verkeersmaatregelen vanaf 2023. Het is pionieren en spannend maar op deze wijze willen we participatie in Vught een boost geven.”

Tik op de vingers

In het voorjaar kreeg Vught van de rechter nog een tik op de vingers. Die oordeelde toen dat de gemeente beter had moeten luisteren naar bezwaren over de ‘foeilelijke rode blokkendoos’ die is gebouwd bij basisschool de Springplank en dient als beweegzaal.

