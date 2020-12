Kringloopwinkel De Loods krijgt een lift: ‘mensen nu soms hijgend op de trap’

DEN BOSCH - Het gebouw is afgelopen jaar al flink duurzamer geworden door isolatie en zonnepanelen. Nu wordt het tijd voor een interne verbouwing van kringloop en dagbesteding De Loods in Den Bosch.

Spullen brengen en uitzoeken in de winkel kan momenteel niet bij kringloop de Loods aan de in Den Bosch. Maar achter de voordeur is nog volop activiteit. De deelnemers aan de dagbesteding kunnen er nog wel elke dag terecht. ,,Wij mogen als dagbesteding gelukkig open zijn omdat wij onze deelnemers plannen; we weten dus precies hoeveel mensen er elke dag hier komen", zegt coördinator Marcel Wijnen. En dus zijn werken er nog deelnemers in de fietswerkplaats of zorgen buiten voor groenonderhoud. Ook wordt deze coronatijd gebruikt om de winkel verder op te frissen en hier en daar opnieuw in te richten.

PUB en SOS Rommelmarkt

Afgelopen jaar werd het gebouw van De Loods door de gemeente verduurzaamd met isolatie en zonnepanelen. Wijnen en het bestuur van De Loods willen hebben intussen een vergunning aangevraagd om de boel intern aan te kunnen passen. ,,We zijn ontstaan uit het Pastoraal Uitzend Bureau en SOS Rommelmarkt", zegt Wijnen. ,,De indeling in het gebouw en het gebruik van ruimten was vanaf het begin niet optimaal. Zo zijn de huiskamer en de kantine apart en zit ons kantoor boven. De deelnemers kunnen nu niet zien of er iemand op kantoor is. We gaan de huiskamer en kantine samenbrengen in één ruimte op de begane grond, op de plek van de fietswerkplaats. Die verhuist verder naar achteren.”

Ook het kantoor komt op de begane grond. ,,Daarvoor gebruiken we een deel van de binnenplaats. Deelnemers kunnen dan direct zien of er iemand is, en wij houden zicht op de binnenplaats. Ook krijgen we vanuit het kantoor beter in de winkel kijken"

Via trap versjouwen

Een andere belangrijke aanpassing is de aanleg van een lift. ,,Bezoekers moeten nu met de trap naar de verdieping. Wie hier met een rolstoel komt, kan daar niet komen. Wij moeten zelf ook alle spullen via de trap versjouwen. Sommige deelnemers van ons redden dat fysiek niet. Dus die lift is ook voor ons om spullen te verplaatsen.”

Al genoeg troep

Wanneer de boel wordt verbouwd, weet Marcel Wijnen nog niet. ,,We gokken er op dat het in de loop van dit jaar gaat lukken.” Er komt dus niet meer winkelruimte bij. Is daaraan geen behoefte? Wijnen: ,,Ach weet je, als je meer winkelruimte hebt, krijg je ook meer troep. En die hebben we eigenlijk al genoeg.”

Volledig scherm Marcel Wijnen © Paul Roovers