Kritiek in Nuland laat kunstenaar koud: ‘Als niemand er over praat is het geen kunst’

Kunstwerk ‘Dinzalun’ is even wennen, vinden veel Nulanders. Reacties als ‘het lijken wel darmen’ of ‘is dit een 1-april grap?’ doen kunstenaar Nick Ervinck weinig. Op z'n Belgisch gezegd: ,,Het raakt mijn koude kleren niet.” Ervincks stijl is uitgesproken, gebaseerd op games en sciencefiction. ,,Het is logisch dat niet iedereen dat mooi vindt. Smaken verschillen en dat zal eeuwig zo zijn. Kunst die geen reacties oproept, waar niemand iets over zegt, dat is geen kunst.”