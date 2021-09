Kritiek op herontwikkeling oude school: ‘Wij willen starterswoningen’

HELVOIRT - De herontwikkeling van de voormalige dr. Landmanschool aan de Kastanjelaan in Helvoirt zorgt voor onrust in het dorp. Omwonenden vrezen parkeeroverlast en zien plannen voor begeleid wonen voor jongeren niet zitten. Ze willen meer starterswoningen. Ook een geplande veranda stuit op weerstand.

De bewoners van de Kastanjelaan en omgeving in Helvoirt zijn kritisch over het herontwikkelingsplan van projectontwikkelaar Klaas Kroot. Kroot won de prijsvraag die werd uitgeschreven voor herontwikkeling van de voormalige dr. Landmanschool en begrijpt de ophef eigenlijk niet. ,,We zijn nog met allerlei partijen in gesprek”, verklaart hij. ,,In de directeurswoning komen vier appartementen, daar is welstand mee akkoord. Binnenkort kunnen we hiervoor de vergunning indienen. We verwachten begin volgend jaar met de verbouwing te kunnen starten.”

Verbouwing school

Daarna volgt volgens hem pas de verbouwing van de voormalige school. ,,Daarmee verwachten we in het derde of vierde kwartaal 2022 te kunnen starten. De bestemmingsplanwijziging is in de afrondende fase.”

Volledig scherm De oude Dr. Landmanschool in Helvoirt. © Bart Meesters

Het prominent aan de Kastanjelaan gesitueerde gemeentelijk monument wordt getransformeerd tot het ‘Het Huis voor Vincent’. In de gebouwen komen diverse nieuwe functies, zoals een Van Gogh-expositie en -winkel, een educatieve keuken en woonfuncties. ,,Waaronder starterswoningen en woonruimte met zorg. Precies waar volgens ons vooronderzoek behoefte aan is.”

Wat dat wonen met zorg precies inhoudt, is volgens hem nog niet tot in detail bekend. ,,We denken aan ‘kamertraining’ voor jongeren tussen de 17 en 25 die zelfstandig willen wonen maar nog een bepaalde mate van zorg nodig hebben. Een zo licht mogelijke doelgroep. We zijn hierover nog met partijen in gesprek.”

Verslavingsproblematiek

Of het om jongeren gaat met een verslavingsproblematiek, kan Kroot niet zeggen. ,,Er gaat van alles rond in het dorp. We houden rekening met de wensen van omwonenden. Die proberen we in het plan te verwerken.”

Volgens woordvoerder Bob Raymakers zien de omwonenden, die zich hebben verenigd, veel liever starterswoningen in plaats van woonruimte voor jongeren die begeleiding nodig hebben. ,,Er is behoefte aan starterswoningen in Helvoirt. Kijk maar naar de Woonvisie.”

Parkeerdruk

Daarnaast maken de omwonenden zich zorgen over de parkeerdruk op de groene Kastanjelaan. Die wordt volgens hen onaanvaardbaar. Ze verwijzen naar de aanwezigheid van een kinderdagverblijf/BSO in het buurpand, de vele overstekende basisschoolkinderen en senioren die Helvoirthuis en de Leyenhof bezoeken. ,,Daarom hebben we verzocht het parkeren zo veel als mogelijk aan de achterzijde, op de gemeentelijke parkeerplaatsen, te situeren en de voorzijde groen en voetgangersveilig in te richten.”

Ook de geplande veranda, waar de jury lovend over was, zien de omwonenden niet zitten. De veranda tast volgens hen het zicht op het monumentale pand aan, maakt de Kastanjelaan smaller en creëert een ‘enge’ doorgang waardoor een verkeersonveilige situatie zou ontstaan. Raymakers: ,,We hebben onze bezwaren met de ontwikkelaar besproken en wachten nu rustig het resultaat af.”