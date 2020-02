Kritiek op ‘illegale’ uitbreiding parkeerplaats IJzeren Man: ‘Het is nu een lint van auto's’

De partij heeft het college van burgemeester en wethouders kritische vragen gesteld over de ontwikkelingen rondom het recreatiecomplex. Het college laat weten dat er geen vergunning is aangevraagd of verleend voor de uitbreiding van het parkeerterrein. De extra parkeerplaatsen zijn dus ‘illegaal’ aangelegd. Ze passen ook niet binnen het bestemmingsplan.

Alsnog legaliseren of handhaven?

Volgens een gemeentewoordvoerster is de gemeente al gestart met een onderzoek naar de ontstane situatie. ,,Op zeer korte termijn is hier meer over bekend”, zegt zij. Volgens haar wordt bij een geconstateerde overtreding altijd eerst gekeken of een situatie te legaliseren is. ,,Het kan namelijk zijn dat iemand zijn vergunning vergeten is aan te vragen of niet wist dat een vergunning nodig was. Mocht dit parkeerterrein van de IJzeren Man niet passen binnen het geldende bestemmingsplan dan nemen we natuurlijk passende maatregelen en gaan we handhavend optreden.”

D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens is geschrokken van de ‘enorme parkeerstrook’ die is aangelegd voor de deur van het Strandhuys en Strandpaviljoen. ,,Het is een grote uitbreiding terwijl er op korte afstand een grote parkeerplaats beschikbaar is”, oordeelt zij. ,,Wij willen dat de locatie ook vanaf de Boslaan aantrekkelijk blijft. Daar draagt deze parkeerplaats niet aan bij. Dit gaat ten koste van het groene karakter. Het is nu een ‘lint van blik’. Wij laten het er niet bij zitten en denken na over vervolgstappen.”

Veiliger

Bas van de Ven, eigenaar van recreatiecomplex IJzeren Man (niet de recreatieplas zelf), vindt de reactie van D66 wat overdreven. ,,We hebben één dode boom, twee hagen en een paar paaltjes weggehaald. Het totale oppervlak wat bij de IJzeren Man hoort, is op een kaart verdeeld in blokken(gebieden) waar bestemmingen in staan. In het blok waar het om gaat wordt al jaren (wild) geparkeerd. In mijn beleving heb ik géén vergunning nodig. Omdat de hagen weg zijn, lijken er meer auto's te staan maar dat valt best mee. We wilden het juist wat slimmer indelen waardoor het ook veiliger is. Vandaag hebben we een haag geplaatst om het zicht op de auto’s zo veel mogelijk te verminderen, dat is mooier.”

De illegale uitbreiding alsnog legaliseren vindt D66 richting andere ondernemers en burgers in Vught geen heel sterk signaal. ,,De eigenaar van de IJzeren Man is ondernemer en weet best hoe de hazen lopen”, redeneert Schellekens. Ze maakt zich ook zorgen over de stilte rondom de gedroomde hotelplannen van Van de Ven. ,,Daarover heeft het college nog steeds niets gecommuniceerd met de raad. Wij willen geen massatoerisme bij de IJzeren Man, geen pretpark, maar een bij Vught passende gelegenheid. De IJzeren Man is een uniek, historisch en groen stukje Vught waar iedereen trots op is. We zijn blij dat er weer leven in de brouwerij is. Dat is goed voor de uitbater en het is een mooie plek voor de inwoners van Vught en omgeving om te recreëren maar niet alle ontwikkelingen zijn positief.”

Volgens Van de Ven is het nog iets te vroeg om zijn verdere toekomstplannen toe te lichten. ,,Maar daarover volgt snel meer", zegt hij. ,,Het wordt mooi.”