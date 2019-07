Kritiek op ‘Vughtse wijze’ klinkt luider

Het kritische rapport van onafhankelijk organisatiedeskundige Hans Kraaijeveld over Theater de Speeldoos deed de afgelopen week veel stof opwaaien in Vught. Kraaijeveld was met name kritisch over de rol van het gemeentebestuur in de heikele kwestie. De gemeente zou laakbaar en verre van professioneel handelen. Respect, eerlijkheid, betrouwbaarheid en open communicatie noemde hij punten van verbetering. In gesprekken met meerdere mensen klonken reacties als ‘herkenbaar’, ‘ouderwetse dorpspolitiek’ en ‘de Vughtse wijze’. Is er inderdaad sprake van een patroon in Vught?