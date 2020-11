Kun je niet weg? Dan maar thuis op vakantie! ‘Nederland als vakantieland’

Koffers, rugzakken, kleren, puzzels, sjaaltjes en zelfs een hele wijnafdeling. Wanneer je bij de Official Travel Company aan de Vughterstraat in Den Bosch binnenstapt, dan heb je niet bepaald het idee dat je bij een reisbureau bent. En dat is ook precies de bedoeling van eigenaar Rob van Helvoort. Hij doopte zijn reisbureau namelijk om tot een winkel: The Sunshine Pop-Up Store. In plaats van luxe reizen naar Sri Lanka, verkopen Van Helvoort en zijn medewerkers ineens wijn en tijdschriften.