Kunstenaar Jacques Frenken overleden: ‘Mensen zagen me als de antichrist’

Brabants stel veroor­deeld voor diefstal van bejaarden

MIDDELBURG - De 35-jarige E. V. uit Den Bosch, die werd verdacht van ettelijke diefstallen waarbij via een babbeltruc vooral bejaarden de dupe waren, is dinsdag in Middelburg veroordeeld tot een celstraf van tien maanden. Haar partner in crime, de 39-jarige F. R. uit Rosmalen, kreeg vijf maanden cel opgelegd. Tegen het stel was elk één jaar gevangenisstraf geëist. Bij R. achtte de rechtbank minder feiten bewezen.

2 augustus