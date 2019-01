Kunstenaars kunnen ‘zo kunnen niet verder’ in Den Bosch

STOK wil een betaalbare permanente kantoorruimte met opslag én een autonome expositieruimte. Niet zo groot als het Kruithuis, maar 150 vierkante meter zou voldoende zijn, tegen een prijs van maximaal acht euro per vierkante meter. Zo bleek tijdens de maandelijkse bijeenkomst Informeren en Ontmoeten. De afgelopen maanden is er contact geweest over onder meer de Kaaihallen op de Tramkade, de Tramkade zelf en de Gruyterfabriek. Met verschillende makelaars is gesproken over leegstaande panden in de stad. ,,Het was te duur of had te veel beperkingen.’’