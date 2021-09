Kunstenaarscollectief STOK niet moedeloos, wél boos

Bossche coffeeshop hoeft niet eerder op slot; rechter tikt gemeente op de vingers

20 september DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch mag coffeeshop Chip ‘n Dale in de Hinthamerstraat niet dwingen om ‘s avonds om negen uur de deuren te sluiten. Het besluit van de gemeente was ‘onzorgvuldig’ en in strijd met de ‘beginselen van behoorlijk bestuur’, zo oordeelt de rechtbank in Den Bosch.