Kunstproject op voormalig concentratiekamp in Vught wordt zoektocht naar wat vrijheid betekent

Vorig jaar en dit jaar is er volop aandacht voor het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Beks: ,, De weg naar vrijheid heeft veel slachtoffers gekend en mag alleen daarom al nooit vergeten worden. De huidige generatie komt echter steeds verder van de Tweede Wereldoorlog af te staan en juist daarom is het waardevol om verhalen te blijven vertellen. Hoe brengen we dit verhaal naar hen toe? Door verschillende generaties, jong en oud, samen te brengen. In Stel je voor gaan ouderen en jongeren met elkaar in gesprek over de zoektocht naar wat vrijheid voor hen betekent.”

Theatrale wandeling

De voorstelling wordt op 16 en 17 mei opgevoerd. ,,Aan de hand van een theatrale wandeling worden de verhalen van jong en oud over vrijheid in een collage voor de bezoekers gespeeld, eindigend in een tijdelijke tentoonstelling. Diverse gezelschappen uit Vught en omgeving doen mee”, aldus Beks.

Voor het kunstproject zoekt hij jongeren én ouderen die deel willen nemen. Beks houdt zich in het dagelijkse leven bezig met talenten van jongeren. ,,Ik stimuleer ze om volledig in vrijheid te mogen zijn en niet te camoufleren. Niet doen wat de rest doet, om te overleven. Ook ik heb met een bewogen familiegeschiedenis ervaren hoe belangrijk het is om in vrijheid te mogen opgroeien. Een paar jaar geleden ontdekte ik dat mijn familie van vaders kant in de oorlog een ‘NSB-gezin’ is geweest. Dat bracht heel wat teweeg, in mijn eigen leven en in dat van mijn familie. De gevolgen van morele keuzes voor nieuwe generaties hebben daarom mijn bijzondere aandacht.”

Bijzonder verhaal

Beks kreeg de stichting Educatief Experience Center WO1 enthousiast om het project op te pakken. Klaas van Eijkeren is de schrijver- regisseur. Fleur van Rijn is aangetrokken als theatermaakster.