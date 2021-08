Kunstroute langs huizen en tuinen in Nuland

video Arrestatie­team ingezet bij woning­brand in Den Bosch vanwege melding vuurwapens

14 augustus DEN BOSCH - Het arrestatieteam van de politie is zaterdagochtend rond 11:00 uur ingezet bij een woningbrand in de Bilderdijkstraat in Den Bosch. De brandweer was daar toen al aan het blussen. Volgens een melding zouden er mensen met vuurwapens in de woning rondlopen.