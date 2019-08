‘Kunstwerk vernietigd’: kleurrijk werk van Kings of Colors weer grijs na verven door gemeente

Door Bart Gotink

Drie dagen hebben de heren van Juicefied onbezoldigd gewerkt om van een saai vrachtwagenrolluik op de Tramkade iets moois te maken, tijdens de laatste editie van het Kings of Colorsfestival in juni. Nog geen twee maanden later heeft de gemeente een pot grijze verf gevonden, om in elk geval de helft van het rolluik weer in oude glorie te herstellen.

,,Ik sta echt met mijn vol tanden. Ze hebben een kunstwerk vernietigd", oordeelt Jan-Henk van Ieperen. ,,Wat ons betreft is dit de druppel die de emmer doet overlopen.” Want zijn al die ambities en mooie woorden uit het stadhuis rondom gevelschilderingen en straatkunst nou waard, als er zo mee om wordt gegaan? ,,Urban ambitie? laat ons niet lachen”, stelt Van Ieperen.

Het werk van Juicefied op de Tramkade

‘Silo's waar de gemeente graag mee pronkt’

Eerst maar eens naar de Tramkade. Ja, er is discussie geweest met de gemeente over het werk, vertelt Van Ieperen. ,,We hadden toestemming om de silo's te beschilderen. Silo's waar de gemeente graag mee pronkt in hun citymarketinguitingen. Het gebouw waar dit rolluik zit, maakt in onze ogen integraal onderdeel van uit. Dus hebben we hier ook een ontwerp voor gemaakt. De gemeente stelt echter dat er geen toestemming was voor dit rolluik.”

Het resultaat nu

Daarnaast zouden sommige ambtenaren oordelen, volgens Van Ieperen althans, dat het werk ‘teveel Kings of Colors’ is. ,,Maar hier is gewoon een ambtenaar op zijn strepen gaan staan. Er is groot draagvlak voor ons werk op de Tramkade. We doen dit in samenspraak met de andere gebruikers van het gebied.” Maar, zo geeft hij toe, ook op de Tramkade is er één ‘azijnzeiker', ‘waarvan ik geen naam ga noemen’, die niet blij is met het ontwerp. ,,Maar dan kunnen we het altijd nog over een ander ontwerp hebben.”

Puntje bij paaltje: een gemeentemedewerker is begonnen met het grijs maken van het vlak. Tot nu toe voor de helft. Van Ieperen betoogt altijd dat straatkunst ook illegaal graffiti spuiten voorkomt. ,,En nu zie je dus dat de eerste tags alweer op het grijze deel staan.” Goed, die tags zijn dan ook wel een verwijzing naar het verwijderen van de schildering ( 'zero shades of grey, please’).

Tags op het rolluik, als verwijzing naar het verwijderen van de muurschildering

De in 2016 aangenomen motie in de gemeenteraad (‘Meer Urban Art in de openbare ruimte') heeft in elk geval helemaal nergens toe geleid, concludeert Van Ieperen nu. ,,Het wordt tijd om de bestuurders hun ogen openen en het voorbeeld volgen van andere steden in Nederland. Er zijn zoveel locaties in Den Bosch die aan sfeer en beleving kunnen winnen door gevelkunst.”