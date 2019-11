Kurt Student zag vanaf het balkon van Huize Bergen honderden vliegtuigen op zich af komen: ‘Verdamtt noch mal’

Van den Broek verbaast zich nog regelmatig over de geschiedenisverhalen die opdoemen over het Vughtse landgoed. ,,Een deel van de Duitsers zat hier gekwartierd en ondertussen verzorgde bewoonster Charlotte Van Beuningen-Fentener van Vlissingen voedselpakketten naar Kamp Vught en zaten er, wordt gezegd, onderduikers in het Koetshuis. De familie hoefde het huis niet uit omdat meneer van Beuningen ziek was. Ze schijnen zelfs een koe in de kelder te hebben gehad omdat ze melk nodig hadden voor de kinderen. Het zijn mooie verhalen waar veel mensen in geïnteresseerd zijn. Dat merken we aan onze hotelgasten. Er is een soort ‘oorlogstoerisme’ ontstaan en daar willen we graag op inspelen.”