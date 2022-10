‘Kwajongensstreek reden afzetting gevangenisterrein EBI in Vught’

FC Den Bosch loopt nog niet in de polonaise na tweede overwin­ning op rij

Het kan snel gaan. Zeker in de voetballerij. Een week lang was FC Den Bosch vooral in het nieuws door de supportersrellen van vorige week bij Willem II. Na de 3-0-winst op Jong AZ van afgelopen vrijdag werd het beeld in Stadion De Vliert bepaald door lachende gezichten.

16 oktober