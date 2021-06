Kwartetten met Janus Kiep, Jan de Groot en de Moriaan: Bosschenaar maakt Bosch kwartetspel

Broers schoppen tegen auto’s. En rechter gewaar­schuwd voor jongen met gedragspro­ble­men

16 juni DEN BOSCH - De bode is voor de zoveelste keer bezig om het ‘verdachtenbankje’ te ontsmetten. Ze waarschuwt kantonrechter Sangers alvast. ,,Er komt zo een jongen met gedragsproblemen. Zijn moeder belde net. Of zijn vriendin er tijdens de zitting bij mag zijn. Want anders raakt hij helemaal in paniek’’, zegt de bode.