Kwèkfestijn kan met gerust hart in een tent, maar onduidelijkheid rond de elfde van de elfde op de Parade

De Oeteldonksche Club (OC), organisator van het liedjesfestijn en 11-11, vraagt vooral duidelijkheid. ,,Die is er in ieder geval voor het Kwèkfestijn op 20 november’’, reageert minister Rinske van Kasteren van Pers, Publiciteit en Communicatie van de OC.



,,En daar zijn we blij mee, want we hadden geen trek om net als vorig jaar met allerlei scenario’s rekening te houden. Anders hadden we dit jaar overgeslagen, maar dat is nu niet nodig.’’