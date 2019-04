Kwijlen bij peperdure bolides: met nieuwe showroom keert Autotron Rosmalen terug naar zijn roots

Volledig scherm Autotron Exclusive: vader en zoon Lips © roy lazet

Door Bart Gotink

,,Misschien hadden we een paar auto's aan moeten houden”, merkt Dirk Lips op, staand in een spierwitte en gloednieuwe autoshowroom. Het Autotron keert terug naar zijn roots, heeft de directeur van Libéma dan net verteld. Daarop volgt de vraag of hij spijt heeft dat alle oldtimers ooit gedag gezegd zijn. De auto's werden in 2002 en 2003 van de hand gedaan, waarna het grootste deel in een automuseum in Den Haag terechtkwam.

,,Zakelijk was het een goede beslissing, het museum draaide al jaren met verlies en was gewoon niet meer te handhaven. Maar nu je wat ouder wordt, merk je dat er toch wel wat emotie bij die tijd zit. Iedereen kent het Autotron er nog steeds van.” En dat terwijl er sindsdien vooral beurzen en sportevenementen zijn op het terrein in Rosmalen, waar overigens ook nog geregeld autobeurzen bijzitten.

Ik ben meer van de diertjes

Maar goed, alle auto's gingen de deur uit. Het was dan ook niet helemaal de tak van Dirk Lips, maar meer die van zijn vader. ,,Ik ben zelf meer van de diertjes”, merkt de directeur op, die ook eigenaar is van onder meer de Beekse Bergen en Dierenrijk Nuenen.

Bij wie het motorolie wel door de aderen stroomt, is zijn zoon Dirk Lips. Hij heeft niet zoveel meegekregen van de Autotrontijd. Wel handelde hij al in brommertjes op zijn twaalfde, in quads op zijn zestiende en in auto's op zijn achttiende, merkt senior op. ,,Een eigen showroom is dus altijd mijn droom geweest", vertelt de 27-jarige Lips junior. Een deel van één van de hallen bij het Autotron is daarom afgelopen jaar tot casco toe gestript en opnieuw opgebouwd. Er staan nu zo'n 35 auto's, daar komen er nog maximaal 10 bij.

‘Deze is echt niet te koop’

Wat jr. gaat verkopen? Auto's met een fiks prijskaartje. Van Bentleys tot Lamborghini's, van Maserati tot Porsche. De goedkoopste bolides starten rond een ton, het duurste model dat er nu staat - een Mclaren 720S - moet een kleine drie ton kosten. Het gaat om demo-modellen. Veelal gereden door hoogste bazen van bedrijven, vooral voor de uitstraling. Geregeld hebben de wagens nog geen 20.000 kilometer op de teller staan. De jonge Lips wil zelf vooral de inkoop blijven doen.

En ja hoor, ook mensen die auto's niet kunnen (of willen) betalen, mogen best een kijkje nemen. In de showroom staan ook twee Spykers, waaronder één uit 1907. ,,Die stonden voorheen ook in het Autotron, en hebben we gelukkig terug kunnen kopen”, vertelt Senior. Junior heeft er vorig jaar nog een ritje meegemaakt, nadat hij de motor aan de voorzijde letterlijk had aangeslingerd. ,,Hij startte gelijk, maar echt comfortabel is het niet. Ik zou er de openbare weg niet mee op durven.” Misschien is dit wel het duurste stuk in de showroom (ongeveer een half miljoen). ,,Maar deze is echt niet te koop.”

Want het is uiteindelijk geen museum meer, maar een showroom, dat maandag voor het eerst de deuren opent voor kijkers en kopers. Des te meer reden om vaker dan één keer binnen te wandelen, oordeelt jr. ,,Oude auto's in een museum, dat heb je op een gegeven moment wel gezien. Hier hebben we elke keer een andere voorraad.”

