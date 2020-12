Laat het haantje weer uitkijken over een bruisend Den Bosch

update + video EOD onder­schept 500 kilo illegaal vuurwerk in woning en schuur Vught, deel partij zelfge­maakt

11:01 VUGHT - De EOD is vrijdagavond opgeroepen naar Vught vanwege de vondst van zelfgemaakt en illegaal vuurwerk in een schuurtje bij een woning aan de Jagersweg. Later op de avond ontdekte de politie ook vuurwerk in een tweede woning. Eveneens in Vught, aan de Hageland. De 46-jarige bewoner van dat huis is aangehouden.