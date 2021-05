Laat Liz (10) maar lekker prutsen met een priem en een striptang via de nieuwe tienerschool Spoor 10-14

Spelen voor een lege zaal met Jazz in Duketown: ‘Je wéét dat mensen kijken, maar je ziet ze niet’

24 mei DEN BOSCH - Na een ‘jazzloos’ jaar pikte Jazz in Duketown in het Pinksterweekend de draad weer op. Maar dan wel zonder deinende menigtes en niet in de binnenstad, maar in de Verkadefabriek, Willem Twee Poppodium en Willem Twee Toonzaal via livestreams.