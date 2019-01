Laatste eer voor Rini van der Heijden van ‘zijn jongens’ van FC Den Bosch

Bomenkap Van Zwieten­park leidt tot nieuwe woede

10:06 DEN BOSCH - Er is opnieuw rumoer op de inspraak rond de bomenkap in het Van Zwietenpark. Bezwaarmaakster Ellen van der Leeden tegen de bomenkap in het Van Zwietenpark in Den Bosch is ‘pissig en woest’ op de gemeente Den Bosch omdat ze haar bezwaren niet heeft kunnen toelichten voor de onafhankelijke commissie van advies voor bezwaarschriften.