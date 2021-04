Laatste glimp van voormalige sauna Rosmalen

Mogelijk nieuwe moderne asfaltcen­tra­le op De Brand in Den Bosch

20 april DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch is in gesprek met de directie van AsfaltNu over een nieuwe moderne asfaltcentrale. Zodat de huidige te veel kankerverwekkende stof uitstotende centrale aan de Veemarktkade dicht kan. Wethouder Roy Geers laat daarnaast zo snel mogelijk metingen verrichten in de in de omliggende wijken.