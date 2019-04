Laatste keer ‘Moet Kunnen’ bij Tieners van Toen in Nuland

Harry, een nukkige man en Trees zijn vrouw, een volgzaam type, denken het voor elkaar te hebben. Dochter Amy is het huis uit en oma woont in een aanleunwoning. Eindelijk rust en met z’n tweeën. Maar dan komt oma binnenvallen, want haar woning krijgt van de gemeente een andere bestemming. Ook dochter Amy komt weer thuis wonen want ze kan de huur niet meer betalen. En als dan ook nog Remy, de tweelingbroer van Trees, belt dat hij in scheiding ligt met Inge en nergens terecht kan, komt hij ook in huis.