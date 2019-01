Laatste panden van gemeente Den Bosch met asbest aan de beurt

,,Daarbij gaat het veelal om platen onder cv-ketels, vloerzeilen en plafondplaten in stookruimten en golfplaten op bergingen’’, geeft wethouder Roy Geers aan. ,,Bij de strenge regels van tegenwoordig wordt geen enkel risico genomen en móeten we het asbest ook verwijderen.’’

’Als er een risico is, pakken we dat aan’

De gemeente maakt bij de inventarisatie en aanpak gebruik van de kennis en regels van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Geers: ,,Als er een risico is, pakken we dat aan. Bij een plaat die in een stookruimte hangt is niet direct gevaar voor de volksgezondheid. Golfplaten met asbest op bergingen moeten sowieso vóór 2024 uit geheel Nederland weg zijn. Het gaat er om dat mensen niet langdurig en veelvuldig aan asbest zijn blootgesteld, want pas dan is het echt schadelijk.’’ Bij de inventarisatie blijkt uit metingen dat gebruikers geen direct gevaar hebben gelopen.