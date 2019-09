Laatste 'pareltjes' in wooncomplex 'Parc Glorieux' in Vught opgeleverd

De stad van.... De stad van....Hans Tervoort: 'Bosschena­ren zouden makkelijk Spanjaar­den kunnen zijn’

14:15 DEN BOSCH - Hans Tervoort is entertainer. Hij is trots Bosschenaar, maar tegelijkertijd kritisch op de stad. In zijn kantoor in de Gruyterfabriek hangt een grote poster van de Bossche L.Vis, maar het is lang geleden dat Hans Tervoort (54) zich in het witte pak hees.