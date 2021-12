Laatste steuntje voor Dierentehuis Den Bosch hard nodig. ‘Eigenlijk staan we gewoon op nul’

Met een (hogere) bijdrage van deze drie gemeenten is in de begroting van volgend jaar wél rekening gehouden, meldt penningmeester Roel Vriens. ,,Wij gaan uit van zestig cent per inwoner. Voor sommige gemeenten is dat veel. Nu betalen ze tussen de 5.000 en 10.000 euro, dat loopt dan naar de 20.000 euro.” Den Bosch geeft sowieso per jaar zo’n 130.000 euro subsidie, omgerekend meer dan tachtig cent per inwoner.



Het bestuur van het Dierentehuis aan de Oosterplas beseft dat het een politieke keuze is. ,,Tot nu toe krijgen wij van de drie gemeenten een vergoeding per opgevangen dier, terwijl het tehuis wél 24 uur per dag draait. De brandweer krijgt ook geen vergoeding per brand die ze blussen.”