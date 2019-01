Lagas Tuinbonsai Vught dicht: ‘De zorg voor mijn vrouw is niet meer te combineren met het runnen van het bedrijf’

Auto's weer terug naar Autotron Rosmalen

9:28 DEN BOSCH /ROSMALEN - Van een bescheiden thema-attractie met wat oude auto’s en skelters is Autotron in 30 jaar uitgegroeid tot een evenementenlocatie van formaat. Nu weer een musical in de open lucht. Niets lijkt er onmogelijk, zelfs niet de terugkeer van klassieke auto’s.