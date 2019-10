Lagere celstraf dan geëist voor doodrijden fietsster Indy Verhallen (17)

DEN BOSCH - Voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval en het doorrijden, is een Bossche automobilist (38) veroordeeld tot 8 maanden celstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het ongeluk gebeurde op 2 december op de Bossche Balkweg, de Rosmalense fietsster Indy Verhalen (17) kwam erbij om het leven. De man is ook veroordeeld tot een rijontzegging van 2 jaar. Er was 1 jaar celstraf en 2 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid geëist.

Uit onderzoek blijkt dat de Bosschenaar 's nachts op de Balkweg reed en voorsorteerde om met een groen licht rechtsaf de Bruistensingel in te slaan. Hij besloot rechtdoor te rijden terwijl het richt voor die richting op rood stond. Hij schepte Indy Verhallen, reed door, nam even later poolshoogte en ging er vervolgens vandoor om te overnachten in het huis van zijn moeder.

Glazen alcohol

Volgens de rechtbank heeft de verdachte zeer onvoorzichtig en onoplettend gereden. Hij negeerde een rood verkeerslicht en gaf het meisje geen voorrang. Bovendien lette hij niet goed op, want ondanks dat het nacht was, had hij door de verlichting op de kruising goed zicht en had hij het meisje over een afstand van 50 meter moeten zien.

De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij toen niet alsnog naar de politie ging. In plaats daarvan pakte hij bij zijn moeder een aantal glazen alcohol en ging slapen. Op dat moment waren de ouders van het slachtoffer in het ziekenhuis en vreesden voor haar leven.

Geen bewijs

De rechtbank kan niet vaststellen dat de verdachte op het moment van het ongeval zo onder invloed van alcohol of drugs was dat dit zijn rijvaardigheid verminderde. Nu daarvoor geen bewijs is, zegt de rechtbank niet anders te kunnen dan de verdachte vrij te spreken.

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij de nabestaanden ’een onomkeerbaar leed toebracht’. De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf dat leed en de leegte die het slachtoffer achterlaat zal kunnen verzachten. Verder telt voor de rechtbank mee dat de verdachte beseft hoe groot het verlies is dat de nabestaanden door zijn schuld moeten dragen.

