Lancering boek Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant

Jongeren vernielen broeikas op school­plein in Vught, 17-jarige verdachte aangehou­den

12:38 VUGHT - Op het schoolplein van basisschool De Schalm aan de Theresialaan in Vught heeft een groepje minderjarige jongens in de nacht van zaterdag op zondag een broeikas in elkaar getrapt. Een 17-jarige jongen werd op heterdaad betrapt en aangehouden. De andere jongens vluchtten. Dat meldt de politie.