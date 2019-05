Landelijke Leergeld Dag in Den Bosch draait om hoge schoolkosten

DEN BOSCH - Landelijke Leergeld Dag 2019 is ieder jaar op een andere locatie en op zaterdag 1 juni is dat Den Bosch. De dag is bedoeld om aandacht te vragen voor de sociale uitsluiting van kinderen in armoede en voor het werk van Stichting Leergeld.

De datum van 1 juni is niet toevallig gekozen door Leergeld Nederland en Stichting Leergeld Den Bosch. Die dag is het tevens Internationale Dag van het Kind. Het thema van de Landelijke Leergeld Dag 2019 is hoge schoolkosten als drempel om mee te kunnen doen.

Het basisonderwijs is volgens Stichting Leergeld net als voortgezet onderwijs kosteloos in Nederland. Scholen mogen wel een vrijwillige bijdrage vragen van ouders. Voor bijvoorbeeld een schoolreisje of de aanschaf van een laptop. In de praktijk worden ouders volgens de stichting vaak overvallen door de hoogte van deze ‘vrijwillige’ schoolkosten. ‘Niet alle ouders kunnen dit betalen, maar voelen wel de druk om hun kinderen niet buiten de boot te laten vallen’.

Ambassadeur Paul van Loon