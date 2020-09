Landelijke pas met kooptegoed voor ouderen in armoede

Schoolspul­len­pas hard nodig voor veel gezinnen, 10.000ste wordt in Den Bosch uitgereikt

21 juli DEN BOSCH - De Schoolspullenpas is een initiatief van stichting Armoedefonds om kinderen die in Nederland in armoede leven een goeie start te kunnen laten maken op de middelbare school. Op donderdag 23 juli is er een mijlpaal. Dan wordt de 10.000 pas uitgereikt en dat gebeurt in Den Bosch. Kinderburgemeester Saleisha Kreté overhandigt de pas aan Quiet Den Bosch.