Landschappen zoals alleen Van Gogh ze kon schilderen, stormchasen is kunst

'Vaag tien jaar aan experimen­ten op Tramkade niet zomaar weg’

13:43 Za 8 jun. Het angstbeeld is dat GZG-terrein, met zijn onbetaalbare woningen. Want ook op de Tramkade en de rest van de spoorzone zijn nou eenmaal veel woningen nodig, dat bestrijdt niemand. Blijft er straks plek voor andere, sociale of culturele initiatieven, of worden die vermalen tussen geld en stenen?