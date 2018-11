Langdurig op moeder (87) zitten; celstraf en tbs met dwangverpleging

Brabantse cafés De Toren en Roels halen zilver en brons in Café Top 100 2018

12 november DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTER - Een bijzondere Café Top 100 maandagavond, waarin twee Brabantse cafés in de top 3 terechtkwamen. De Toren uit Heeswijk-Dinther bemachtigde zilver en het café Roels Eten&Drinken uit Den Bosch haalde brons. De winnaar is Huppel The Pub uit Den haag.