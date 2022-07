Lange rijen voor de deur van het museum, waar zie je dat nog? Charles de Mooij kreeg het voor elkaar

Het is het laatste wat nog mee naar huis moet: een klein doosje op zijn bureau, voorzien van Noordbrabants Museum-tape, met daarin de spullen uit zijn bureaulade. Inclusief inktlapje, want Charles de Mooij ondertekent nog met vulpen. ,,Ik heb vorige week twee dozen vol spullen in de auto mee naar huis genomen. En ik moet zeggen dat de tranen in mijn ogen stonden. Toch dat besef: 36,5 jaar in twee dozen.”