Lange tafels en liters bier: deze zomer biercantus voor studenten op Markt Den Bosch

Di 9 apr. Lange tafels, een band die de bekende meezingers speelt en gieters vol bier. Het zijn de ingrediënten van een biercantus, bekend fenomeen in veel studentensteden. Aankomende zomer zullen er ook in Den Bosch honderden studenten de keeltjes smeren en meezingen tijdens Slok, de eerste biercantus op de Markt.

Door Bart Gotink

Slok is gebaseerd op de Tilburg University Cantus, waar duizenden studenten op het feest afkomen (en evenzoveel bier gedronken wordt) na de opening van het academisch jaar, vertelt organisator Nienke Gundlach namens studentenvereniging k.s.v. Gremio Unio. ,,We willen als vereniging Den Bosch meer als studentenstad op de kaart zetten. Daar horen ook leuke studentenfeesten bij.”

Voor een impressie uit Tilburg:

Goed, in Den Bosch zullen er niet gelijk duizenden studenten op de Markt zitten op 23 juni. ,,We willen minimaal tweehonderd kaarten verkopen", stelt Gundlach. ,,Bij vijfhonderd verkochte kaarten is het in elk geval uitverkocht.” En daarna? ,,Als het even meezit, is het de bedoeling dat Slok een jaarlijks evenement wordt.”

Voorbijgangers moeten iets kunnen zien

Er is voor de eerste cantus gelijk hoog ingezet met een plek op de Markt, vertelt Gundlach. ,,En dat dat gelukt is, laat wel zien dat er nog wat lef is in de stad”, zegt ze verwijzend naar de recente discussie. Ter hoogte van café De Druif komt een podium te staan, waar een presentator de liederen aan elkaar praat en een band de melodie speelt. Richting Hotel Central komen de lange cantusbanken te staan waar de honderden studenten mee kunnen lallen.

Volledig scherm De Tilburg University Cantus © Joris Buijs / PVE

Het terrein zal met hekken worden afgezet, ook omdat dat vanwege de beveiliging niet anders kan. Maar het is wel de bedoeling dat voorbijgangers nog iets kunnen zien, aangezien het feest op zondagmiddag is, van 14 tot 17 uur. Gundlach: ,,We kijken nog of er ergens een afterparty komt.”

Maatschappelijk actief

Een kaartje kost 37,50 euro, dat is inclusief bier of fris. Maar daarop kunnen studenten wel nog twintig procent korting krijgen, vertelt Gundlach. ,,We willen als studentenvereniging ook onze maatschappelijk betrokkenheid stimuleren. Iedereen die daarom meedoet aan een maatschappelijke activiteit, of er zelf één organiseert, kan voor dertig euro een kaartje kopen.” Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot een spelletjesmiddag met ouderen in een verzorgingshuis bij NL Doet, vertelt Gundlach. ,,Een foto is daarvoor bewijs genoeg. Daar doen we ook niet te moeilijk over. Het op deze manier uitvoeren van maatschappelijke activiteiten door studenten is ook in Tilburg al jaren een succes.”