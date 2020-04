Langzaam oogt JBZ weer wat vertrouwd nu polibezoekers welkom zijn

En dus meldde de jonge Rosmalense zich met haar moeder deze maandag, de eerste dag dat het Bossche ziekenhuis weer patiënten toeliet op de poliklinieken. Vrijwel alle wachtkamers waren de afgelopen weken leeg gebleven. Alleen kankerpatiënten mochten nog komen en natuurlijk was de spoedeisende hulp open.

Omdat het aantal opnames van corona-patiënten de afgelopen week stabiel bleef, wil het JBZ de poliklinische bezoeken weer uitbreiden. Stapsgewijs. In principe worden alleen patiënten opgeroepen van wie het bezoek niet nóg een maand kan worden uitgesteld.

Annelin was blij dat ze mocht komen. Het bezoekje bood een aangename afwisseling in de weken dat ze ook niet naar school kan. Omdat er nog niet zoveel mensen voor een polibezoek waren opgetrommeld, vielen de wachttijden gisteren mee. En dat vond moeder heel tof: ,,Het was voor het eerste dat we daar in 25 minuten klaar waren. In het verleden duurde het soms wel meer dan twee uur.”

Het Bossche ziekenhuis had de afgelopen dagen in allerijl nog een tent laten neerzetten voor de hoofdingang. Daar moeten alle bezoekers zich melden bij een van de drie balies. Als er sprake is van hoesten of verkoudheid dan krijgen ze verplicht een mondkapje op voordat ze verder mogen.