Late feestjes op Bossche Tramkade en W2 zitten er niet in

Streekwij­zer keert als maandblad terug op het oude nest

16 januari VINKEL - Een maand nadat uitgever Jan & Jan Media de stekker trok uit weekblad Streekwijzer, is de titel terug als maandblad. Het blad wordt nu uitgegeven door stichting ST.E.M. en geproduceerd door de redactie van Thuis in het Nieuws in Vinkel. Daarmee is de uitgave terug op de plek waar het dertig jaar geleden begon.