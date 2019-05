Late ommezwaai over een nieuwe Kaaihal in Den Bosch

Restaurant The Shoege: ‘De hipste zaak van Den Bosch, maar met een warme uitstra­ling’

11:00 DEN BOSCH - Volgens hem is het ‘de hipste zaak van Den Bosch, maar met een warme uitstraling’. Frank Suijkerbuijk (55) hoeft niet lang na te denken over een beschrijving van het restaurant dat hij onlangs met mede-eigenaar Desiree Theuns (48) heeft geopend aan de Bossche Snellestraat 28. In het pand waar jarenlang ’t Misverstant, brasserie Méprise en Vrielink waren gevestigd is na een ingrijpende verbouwing The Shoege gestart.